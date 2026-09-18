Portogallo, i convocati di Jorge Jesus: presente Cristiano Ronaldo a 41 anni, c’è Leao
18/09/2026 | 15:14:42
Il Portogallo riparte da Jorge Jesus per gli impegni in Nations League contro Galles, Norvegia e Danimarca. Ecco la lista dei convocati del CT lusitano.
Portieri:
Diogo Costa / Rui Silva / Samuel Soares
Difensori:
João Cancelo / Diogo Dalot / Rúben Dias / Tomás Araújo / Renato Veiga / Gonçalo Inácio / Nuno Mendes / Nuno Tavares
Centrocampisti:
João Palhinha / Rúben Neves / Vitinha / João Neves / Bernardo Silva / Bruno Fernandes
Attaccanti:
Francisco Conceição / Francisco Trincão / Rafael Leão / Pedro Neto / João Félix / Cristiano Ronaldo / Gonçalo Ramos / Fábio Silva
Foto: Instagram Ronaldo