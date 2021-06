Portogallo-Germania, le formazioni ufficiali

Il match clou di questa giornata dell’Europeo è la sfida tra Portogallo e Germania, nel gruppo che ha appena visto frenare la Francia con l’Ungheria.

Portogallo che ha una grande chance per portarsi prima al comando solitario. La Germania non può perdere per non essere eliminata dalla competizione.

Queste le formazioni ufficiali:

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Danilo Pereira, William Carvalho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Cristiano Ronaldo

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Rudiger, Hummels, Ginter; Kimmich, Kroos, Gundogan, Gosens; Gnabry, Muller, Havertz

Foto: Twitter Uefa