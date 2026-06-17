Portogallo, debutto flop contro una storica Repubblica Democratica del Congo: Wissa risponde a Joao Neves
17/06/2026 | 21:01:11
Altra sorpresa ai Mondiali, la Repubblica Democratica del Congo ferma il Portogallo sull’1-1. Portogallo avanti con un gol di Joao Neves, poi impreciso in zona porta in particolare nel primo tepo. Mai fuori partita il Congo, fino al gol del pareggio firmato da Wissa un attimo prima della fine della prima frazione di gioco. Impreciso Cristiano Ronaldo, che fallisce un paio di occasioni per il possibile vantaggio.
foto x fifa world cup