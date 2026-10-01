Portogallo: con l’addio di Ronaldo la numero 7 passa a Leao

01/10/2026 | 12:06:29

L’addio di Cristiano Ronaldo alla Nazionale portoghese, avvenuto in circostanze ancora da chiarire del tutto nella giornata di ieri, ha lasciato un vuoto nello spogliatoio e anche nei numeri di maglia. Infatti, la UEFA obbliga tutte le Nazionali ad assegnare le numerazioni dall’1 al 23 e, in questo modo, l’iconica 7 di Cristiano Ronaldo è passata nelle spalle di Rafael Leao. Il giocatore del Galatasaray la indosserà già questa sera nella partita contro la Danimarca.

Foto: Instagram Leao