Portogallo: cartelli pro Ronaldo e contro Jorge Jesus sono stati appesi fuori dallo stadio del Benfica

02/10/2026 | 17:42:51

La spaccatura tra Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus è stata netta, ma la Federazione portoghese sta provando a far rientrare la situazione programmando un incontro per la prossima settimana. Nel frattempo, diversi cartelloni sono stati appesi all’esterno dello stadio Da Luz, casa del Benfica e in diversi punti di Lisbona. “Grazie, Cristiano. Per tutto quello che hai fatto per il Portogallo, sarai sempre il nostro capitano. Jorge Jesus, non sei stato all’altezza del compito; hai trattato in modo errato un capitano e hai l’ego infiammato” recitano i manifesti, poi prontamente tolti dagli operatori comunali.

Foto: X BeFootball