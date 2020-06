Portogallo, allo Sporting non basta la doppietta di Sporar: a Guimaraes finisce 2-2

Questa sera in campo anche lo Sporting Lisbona che, allo stadio Alfonso Henriques di Guimaraes, non va oltre il 2-2 contro i padroni di casa del Vitoria Guimaraes. Leoes in avanti al ’18 grazie allo sloveno Andraz Sporar, che sfrutta una clamorosa uscita a vuoto del portiere di casa. Errore difensivo che si ripete anche dall’altra parte, con Luis Maximiano che sbaglia un rinvio e da il via all’azione che porta al pareggio di Joao Carlos Texeira. Nella ripresa, ospiti nuovamente in vantaggio con Sporar, e poi raggiunto al ’71 da un gol dell’ex-Tottenham Marcus Edwards. Biancoverdi saldi al quarto posto.

Foto: Observador