Amichevole estremamente a senso unico quella che ha visto il Portogallo prevalere per 7-0 su Andorra, un gol e un assist per Cristiano Ronaldo, ben due invece gli assist di Mario Rui che ha mandato in gol Paulinho prima, e CR7 poi.

Paulinho è stato autore di una doppietta, le altre marcature portano le firme di Neto, Sanchez, Joao Felix ed un autorete.

Foto: Twitter As