Portogallo: 17 positivi al Covid, il Belenenses in campo in 9 (e con due portieri) contro il Benfica

Clamoroso in Portogallo dove è in corso la gara tra Belenenses e Benfica. Per i padroni di casa, un focolaio Covid ha completamente ridimensionato l’organico con ben 17 positivi. La gara non è stata rinviata e quindi Belenenses in campo in 9 contro il Benfica e con due portieri.

Ovviamente gara segnata, il Benfica è avanti 7-0 alla fine del primo tempo.

Foto: Twitter Belenenses