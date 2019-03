Porto-Roma, le ultimissime sulle probabili formazioni

Tra meno di 24 ore la Roma si giocherà a Porto la qualificazione ai quarti di Champions League. I giallorossi devono difendere il vantaggio della gara di andata (2-1): vietato perdere, a meno che la sconfitta non arrivi con un solo gol di scarto ma segnandone almeno due. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Di Francesco ritrova Manolas: il greco, assente nel derby, è a disposizione per la trasferta portoghese. Al suo fianco, al centro della difesa non ci sarà Fazio ma uno tra Juan Jesus e Marcano. Florenzi in ballottaggio con Karsdorp, a sinistra spingerà Kolarov. A centrocampo spazio a De Rossi e Nzonzi, poi uno tra Perotti ed El Shaarawy completerà il trio a supporto di Dzeko, che vede sicuramente protagonisti Zaniolo e Pellegrini. Anche Conceicao è orientato a schierare i suoi con un 4-2-3-1 che gioverà di certo del rientro tra i titolari di Marega e di Corona, col messicano che si schiererà a destra, mentre Brahimi sarà la freccia sulla corsia opposta e uno tra Otavio e Adrian, in gol all’Olimpico ma da subentrante, come fantasista centrale. A centrocampo Danilo Pereira sarà affiancato da Hector Herrera, mentre in difesa Alex Telles a sinistra e Militao ancora adattato a laterale destro, al centro Pepe e Felipe.

ROMA-PORTO, PROBABILI FORMAZIONI:

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Marcano, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko

PORTO (4-2-3-1): Casillas; Eder Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles; Herrera, Danilo Pereira; Corona, Adrian (Otavio), Brahimi; Marega.

Foto: sito ufficiale Roma