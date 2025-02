Porto-Roma: dirige Tobias Stieler

Giovedì 13 febbario, alle ore 21:00, la Roma scenderà in campo contro il Porto. Un match molto importante per i giallorossi che hanno bisogno di dare continuità al percorso in Europa League per credere almeno in un obiettivo. Sfumata la Coppa Italia, infatti, al club capitolino non rimane che puntare tutto sul cammino europeo, proprio come fece ai tempi di Mourinho. Nel mentre è stata designata la squadra arbitrale della partita che sarà formata da tutti componenti tedeschi. Qui di seguito la squadra arbitrale.

ARBITRO: Tobias Stieler.

ASSISTENTI: Christian Gittelmann e Mark Borsch.

QUARTO UOMO: Florian Badstubner.

VIDEO ASSISTANT REFEREE: Soren Storks.

ASSISTENTE VIDEO ASSISTANT REFEREE: Christian Dingert.

FOTO: Instagram Roma