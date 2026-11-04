TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Porto-Napoli, le formazioni ufficiali

04/11/2026 | 19:50:49

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Trasferta in Portogallo per il Napoli di Massimiliano Allegri. I partenopei scenderanno in campo alle 21:00 al Do Dragao contro il Porto.

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Fernandes; Pablo Rosario, Froholdt, Gabri Veiga; Pepê, André Silva, Borja Sainz. All. Farioli

NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Vergara; De Bruyne, Hojlund. All. Allegri

Foto: Sito Napoli