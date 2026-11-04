Porto-Napoli, le formazioni ufficiali
04/11/2026 | 19:50:49
Trasferta in Portogallo per il Napoli di Massimiliano Allegri. I partenopei scenderanno in campo alle 21:00 al Do Dragao contro il Porto.
PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Fernandes; Pablo Rosario, Froholdt, Gabri Veiga; Pepê, André Silva, Borja Sainz. All. Farioli
NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Vergara; De Bruyne, Hojlund. All. Allegri
Foto: Sito Napoli