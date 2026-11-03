Porto-Napoli, Farioli rispetta gli azzurri ma avverte Allegri: “Dovremo sfruttare le nostre possibilità”

03/11/2026 | 14:18:28

Francesco Farioli ha presentato in conferenza stampa Porto-Napoli, gara valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League, in programma mercoledì 4 novembre alle ore 21:00 all’Estádio do Dragão. L’allenatore dei portoghesi ha riconosciuto il valore della formazione di Massimiliano Allegri, soffermandosi anche sulle assenze degli azzurri e sull’approccio che la sua squadra dovrà avere. Insieme al tecnico è intervenuto anche André Silva, attaccante del Porto. Farioli ha iniziato parlando delle qualità del Napoli e dei giocatori che potrebbero non essere disponibili: “Riconosciamo le qualità del Napoli. È chiaro che domani alcuni giocatori non giocheranno, ma loro hanno qualità sufficienti per schierare altri giocatori in campo. Sarà una squadra molto competitiva. Io sarò capace di aggiustare la mia squadra e preparare una squadra competitiva. Sono due volte campioni negli ultimi due anni, è una squadra fortissima. Dobbiamo sfruttare le nostre possibilità al massimo per fare una bella partita”. Il tecnico italiano ha poi parlato della propria filosofia di gioco e dell’identità che vuole trasmettere alla squadra: “Io ho una visione diversa, il mio obiettivo è arrivare in attacco e segnare. In alcuni momenti abbiamo avuto problemi, ne abbiamo già parlato, ma ciò rafforza la voglia di arrivare ai nostri obiettivi. Sono qui da 60 partite, siamo sempre stati una delle squadre col maggior impatto, siamo riusciti a fare avanzare il pallone. Non abbiamo recuperato tanto, sono state partite difficili, ma abbiamo messo la voglia giusta di voler vincere”. Sull’approccio tattico alla partita contro gli azzurri, Farioli ha aggiunto: “Domani sarà lo stesso, anche se giochiamo con una squadra che riesce a lanciare il pallone a 80-90 metri dalla porta. Abbiamo giocatori che riescono a fare il giusto pressing, saremo lo stesso Porto di sempre”. Anche André Silva ha presentato la sfida, evidenziando il rispetto nei confronti della formazione partenopea, senza nascondere le ambizioni dei Dragões: “Cosa penso del Napoli? Il Napoli parla da solo, abbiamo rispetto per una squadra di Serie A che ha ottenuto ottimi risultati. Guardiamo al Napoli con rispetto e umiltà, ma abbiamo l’ambizione di vincere”.

foto: x Porto