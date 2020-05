Porto: l’ex interista Alex Telles nel mirino del PSG, ma non solo

Alex Telles non ha lasciato un gran ricordo in Italia, quando ha indossato la maglia dell’Inter. Negli anni successivi, però, si è riconfermato a buoni livelli e, oggi, è uno dei gioielli più richiesti del Porto. Il terzino brasiliano, infatti, è finito nel mirino del Paris Saint-Germain, che avrebbe identificato in lui il profilo adatto per sostituire Lawyn Kurzawa, sempre più vicino all’addio. Secondo quanto riporta A Bola, non c sarebbero solo i francesi sul calciatore, ma anche altri club, che avrebbero già aperto i contatti con l’entourage di Telles.

Foto: AS