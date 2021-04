Porto, l’addio alla Champions è con una rovesciata strepitosa di Taremi

Il Porto dice addio alla Champions 2020-21 in modo spettacolare. I portoghesi escono ai quarti contro il Chelsea, dopo aver perso all’andata 2-0 e vincendo 1-0 al ritorno, ricordando che entrambe le gare sono state giocate al Sanchez Pizquan di Siviglia, sempre per il motivo Covid.

Il Porto vince 1-0 con un gol al 93′ di Taremi. E che gol. Una rovesciata stupenda che batte Kepa e che regala secondi di speranza ai portoghesi. Un gol che non permette al Porto di volare in semifinale, ma che comunque addolcisce la serata dei portoghesi, candidandosi come gol della stagione in Champions League.

Nunca mais ando de bicicleta na vida.

A partir de agora só vou de Taremi https://t.co/b0DGhwRK4p — Marco Lopes (@linguadiabo) April 13, 2021

Foto: Twitter Porto