Porto: il giapponese Nakajima non vuole allenarsi con il gruppo

Questa sera riparte il campionato portoghese ma Shoya Nakajima, esterno giapponese Porto, non è fra i presenti nella lista dei convocati di Sergio Conçeiçao per la partita di stasera contro il Famalicao. Infatti, il nipponico non si allena da quasi tre settimane, per problemi di salute della moglie. In conferenza stampa, Sergio Conçeiçao ha specificato che il suo caso sarà esaminato dalla dirigenza. Secondo A Bola, Nakajima ha chiesto al tecnico di potersi allenare da casa restando comunque a disposizione. Proposta chiaramente respinta dal club.