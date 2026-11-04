Porto, Farioli: “Sfidare Allegri è un privilegio e un orgoglio”

04/11/2026 | 20:08:32

Le parole di Farioli, tecnico del Porto, a Sky prima della sfida al Napoli: “Con le assenze ci saranno degli aggiustamenti e adattamenti, giocheranno con una difesa a tre ma gli interpreti faranno la differenza. Affrontare un allenatore come Allegri è un privilegio e un orgoglio. Ci sono già tante motivazioni, non mi piace spostare sul personale le cose perché ho una responsabilità grande nel rappresentare questo club”.

FOTO: Instagram Porto