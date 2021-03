Porto, Conceiçao sfiora la rissa con l’allenatore avversario. Espulsione e lunga squalifica in arrivo

Nella serata di Primeira Liga è arrivata una vittoria sofferta per il Porto, che si è imposto sul Portimonense per due reti a uno: successo non brillante dei “Dragoes”, frutto di due autoreti, al termine di una gara tesa, ricca di pathos e nervosismo.

Nervosismo nel cui è incappato il tecnico Sergio Conceiçao. L’ex Inter e Lazio, dopo una lite verbale, è quasi venuto alle mani con l’allenatore avversario, l’ex Cluj Paulo Sérgio, dopo essere stato espulso dal direttore di gara. Conceiçao due sono andati avanti ad offendersi a parole per qualche minuto prima che il tecnico del Porto fosse portato begli spogliatoi. Episodio infelice che potrebbe costare all’ex centrocampista dell’Inter una squalifica piuttosto corposa.

Foto: Twitter Porto