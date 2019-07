Porto, comunicato su Danilo: “Abbiamo ricevuto un’offerta dal Monaco, ma è incedibile”

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, il Porto ha di fatto confermato la trattativa con il Monaco per il trasferimento del capitano Danilo, ritenuto però incedibile. Questa la nota dei Dragoes: “L’F.C. Porto ha ricevuto un’offerta dal Monaco per il trasferimento del nostro giocatore e capitano Danilo. Il Porto ha risposto che il giocatore è incedibile per questa stagione, dichiarando chiuso l’argomento”.

Foto Record