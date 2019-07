Porto, Casillas entra a far parte della dirigenza

Iker Casillas non si ritira. Almeno, per ora. L’ex portiere del Real Madrid entrerà a far parte dello staff dirigenziale del Porto continuando il suo recupero dal problema cardiaco che ha sofferto all’inizio di maggio. Lo spagnolo di 38 anni fungerà da “collegamento” tra i giocatori, l’allenatore e il Consiglio di amministrazione. Il Porto lascia anche la porta aperta per lui per estendere la sua posizione “ad altre funzioni all’interno del club”.

Foto: Twitter Porto