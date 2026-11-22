Porto, autogol incredibile di Francisco Moura: scoppia in lacrime e chiede il cambio

22/11/2026 | 10:17:39

Una serata da dimenticare per Francisco Moura, protagonista di un episodio clamoroso durante Porto-Paredes, gara valida per la Coppa del Portogallo. Il difensore si è reso protagonista di un incredibile autogol al 57′, quando, dopo una respinta del portiere Claudio Ramos, ha indirizzato il pallone nella propria porta nel tentativo di allontanarlo. L’errore ha avuto un impatto evidente sul giocatore, che si è lasciato andare alle lacrime sul terreno di gioco e ha chiesto immediatamente la sostituzione. Attorno a lui si sono stretti i compagni, ma anche alcuni avversari del Paredes, che hanno cercato di consolarlo. Dopo i fischi iniziali, anche il pubblico del Dragao ha cambiato atteggiamento, tributandogli un applauso di sostegno. Moura è rimasto in campo ancora per qualche minuto, prima di lasciare il terreno di gioco al 70′ per Jan Bednarek, dirigendosi poi verso gli spogliatoi visibilmente scosso. Il Porto, dopo aver subito il pareggio, ha comunque conquistato la qualificazione al turno successivo vincendo ai calci di rigore. Nel post partita Francesco Farioli ha difeso il suo giocatore, sottolineando l’importanza di restare uniti nei momenti difficili: “Oggi siamo tutti con Francisco. Siamo una famiglia e, in un momento di difficoltà, dobbiamo restare uniti”. Una serata che, oltre all’errore, ha lasciato spazio a un grande gesto di solidarietà da parte di compagni, avversari e tifosi.

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