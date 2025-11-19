Portiere Parma, conferme sull’interesse per Guaita (in lista da due giorni). La situazione

19/11/2025 | 18:11:49

Due giorni fa vi avevamo parlato della necessità del Parma di trovare un portiere per il grave infortunio che costringerà Suzuki a stare inattivo per diversi mesi. E nella lista avevamo inserito uno svincolato molto esperto come Vicente Guaita, 39 anni il prossimo gennaio, spagnolo come Cuesta. Ci sono conferme, il Parma lo ha sondato e ha intensificato i contatti per perfezionare gli accordi. Dalla lista abbiamo escluso alcuni specialisti italiani, compreso Cragno che è reduce da un infortunio. In lizza anche Vito Mannone, un nome evidenziato da più fonti già tre giorni fa, ma Guaita almeno in queste ore è il nome più caldo. Il Parma si prepara a scegliere, sapendo che la copertura di un ruolo così delicato diventa fondamentale in una fase così delicata della stagione. E sapendo che ci vorrà un po’ di tempo per rivedere Suzuki tra i pali.

Foto: sito Parma.

English version