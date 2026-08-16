Portiere Juve: conferme sul tentativo per Dibu. Suzuki verso l’Aston Villa

16/08/2026 | 12:39:40

Un portiere per la Juventus: sono ore frenetiche. Assolutamente confermata la nostra esclusiva delle 17,13 di ieri quando avevamo anticipato contatti in corso con Dibu Martinez e con l’Aston Villa da parte del club bianconero. Malgrado le smentite arrivate pochi minuti dopo, preferiamo non entrare in vicende non tecniche e che non ci competono. Di sicuro la Juve ci sta provando (da ieri) e poco fa sono arrivate altre conferme da David Ornstein per The Athletic che parla di un’offerta Juve di 10 milioni, bonus compresi, per il cartellino. L’accordo tra il portiere argentino e la Juve non sarebbe un problema, sulla base di circa 5 milioni più bonus a stagione. Adesso per prudenza è giusto aspettare i prossimi passaggi, ma i dialoghi sono in corso. Nel frattempo procede spedita la trattativa per Suzuki dal Parma all’Aston Villa per 30 milioni più altri 4-5 di bonus.

Foto: X FIFA