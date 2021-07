Portiere Genoa: la sorpresa Sirigu e Sepe che resiste. La situazione

Il Genoa sta per scegliere il portiere e ieri sera alle 23,30 vi abbiamo raccontato dell’irruzione a sorpresa per Salvatore Sirigu. Quest’ultimo ha ancora un anno di contratto con il Torino ma andrà via come confermato recentemente dal presidente Cairo. Il Genoa, che cerca sempre i grandi nomi, è una soluzione possibile e da seguire, evidentemente non più una sorpresa. Ma resiste Lugi Sepe, da tempo indiscutibile obiettivo del club di Preziosi, che ha altre due opzioni: l’Inter, se partisse Radu, oppure il Bologna in caso di cessione di Skorupski. Ma che al Genoa sarebbe indiscutibilmente titolare, Sirigu permettendo….

Foto: Twitter Italia