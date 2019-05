Pordenone, è ufficiale il rinnovo di Bombagi: contratto fino al 2021

Altro rinnovo in casa Pordenone. Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club annuncia “di aver prolungato di una stagione il contratto del centrocampista Francesco Bombagi. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2021. In neroverde dal gennaio 2018, Bombagi è stato grande protagonista dell’annata 2018/2019. Ha realizzato il primo gol neroverde della stagione (all’Albinoleffe in Coppa Italia), ripetendosi due volte in campionato (con Ternana e FeralpiSalò). Cinque gli assist”.

Foto: twitter ufficiale Pordenone