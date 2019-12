Pordenone, presentato il ricorso per la squalifica di Tesser. La nota

Il Pordenone Calcio ha presentato ricorso alla Corte Sportiva di Appello Nazionale contro la squalifica comminata al proprio allenatore Attilio Tesser in seguito all’espulsione durante l’incontro Pisa-Pordenone del 2 dicembre. La Società non ha compreso la motivazione del provvedimento adottato dal direttore di gara in campo e l’entità della conseguente squalifica.