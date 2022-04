Pordenone, panchina a Di Carlo: conferme totali

Mimmo Di Carlo viaggia velocemente verso la panchina del Pordenone. Conferme totali rispetto all’anticipazione di Michele Criscitiello per Sportitalia dello scorso 12 aprile. Nelle ultime ore siti locali e non hanno ribadito come Di Carlo sia sempre più vicino al club di Lovisa, spetterà a lui preparare la rinascita dopo l’ultimo – fallimentare – campionato e le scelte cervellotiche dall’esonero di Tesser in poi.

FOTO: Twitter Vicenza