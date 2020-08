Pordenone, ora servono investimenti e una comunicazione migliore

Il Pordenone riparte da Attilio Tesser che ha rinnovato il contratto fino al 2022. Reduce da un grande ciclo, ora serviranno investimenti per mantenere la squadra a certi livelli. E magari una comunicazione anche migliore per evitare che certi spifferi su cose delicate (magari note e non pubblicizzate per rispetto) vadano a senso unico, meglio occuparsi dei giochini social se manca professionalità per altre cose. Il Pordenone ha fatto cose eccellenti negli ultimi anni, ma la prossima Serie B sarà ancor più competitiva, con squadre che già si stanno attrezzando per un campionato di vertice. Quindi il Pordenone dovrà superarsi per ripetere l’ultima, strepitosa, stagione.

Foto: Twitter Pordenone