Pordenone, altri 4 casi di positività al Covid. Salgono a 10 in totale i positivi

“Il Pordenone Calcio comunica che nel corso degli ultimi controlli sono stati riscontrati 4 ulteriori casi di positività al Covid-19 fra i membri del gruppo squadra. Gli stessi, seguiti ora dall’ASL di competenza, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali.

La Società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc”: questa la nota mattutina del Pordenone.

Salgono così a 10 i casi di positività al Covid-19 in casa friulana. La pausa dovuta alle Nazionali potrebbe essere un toccasana per i ramarri, che hanno anche una gara da recuperare, quella di sabato contro il Pisa, rinviata proprio per le positività che erano state riscontrate la scorsa settimana.

Foto: Logo Pordenone