Popescu, CT Moldavia: “Vogliamo essere disciplinati e coraggiosi in campo”

12/11/2025 | 22:09:56

“Affrontiamo una squadra di alto livello, con giocatori di valore, che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Per noi è una prova seria e allo stesso tempo un’opportunità per dimostrare che le cose stanno cambiando, passo dopo passo, in meglio”. Lo ha detto il ct della Moldavia, Lilian Popescu, nella conferenza stampa in vista della partita con l’Italia, domani sera a Chisinau. “L’atmosfera in squadra è eccellente, i ragazzi sono determinati e vogliamo essere organizzati, disciplinati e coraggiosi in campo”, ha aggiunto.

Foto: sito Fifa