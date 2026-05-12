Pontisso, Cassandro e Iemello: tris del Catanzaro all’Avellino. Domenica sfida al Palermo

12/05/2026 | 22:57:13

Il Catanzaro supera l’ostacolo Avellino e raggiunge il Palermo nella semifinale playoff di Serie B, finisce 3-0. Pontisso sorprende l’Avellino, Izzo non esce sul centrocampista che calcia rasoterra col destro e batte Iannarilli. Al 66′ i calabresi sfiorano il raddoppio con Pontisso: direttamente da calcio d’angolo, la palla sbatte sulla traversa! All’83’ i calabresi raddoppiano. Favasuli scappa via a D’Andrea sulla destra e appoggia in mezzo, dove Cassandro conclude benissimo dai 15 metri sotto la traversa e firma il bis! Nel recupero Iemmello dal dischetto firma il tris. Finisce 3-0, domenica 17 alle ore 20 i calabresi sfideranno il Palermo.

foto x catanzaro