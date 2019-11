Pontedera, Padova e Teramo: i 3 volti sorridenti del weekend di Serie C

Da Nord a Sud. Prosegue il nostro viaggio nell’analisi del campionato di Serie C, giunto alla giornata numero 13 in questo weekend. Monza e Reggina, rispettivamente nei gironi A e C, allungano a +7 e +5 sulle seconde, mentre nel B nuovo avvicendamento in vetta, con il Padova che vince il derby con il Vicenza e ritorna al primo posto.

Sono proprio i biancoscudati uno dei tre volti sorridenti del weekend. I patavini superano nel finale il Vicenza, in uno dei match clou dell’intera C, cancellando un periodo recente non brillantissimo e tornando al comando del campionato, lasciato appena una settimana fa proprio in favore del Lane e, dunque, subito ripreso.

Cambiando girone e regione, s’incontra in Toscana la gioia del Pontedera. Realtà ormai consolidata della terza serie, la compagine della provincia di Pisa si aggiudica il derby con un Arezzo irriconoscibile, prendendosi il secondo posto in solitaria del girone A, alle spalle del Monza. Un campionato, fin qui, deluxe per i granata.

A chiudere il cerchio, a Sud ma non troppo, c’è il Teramo. L’1-0 al Bisceglie è il quarto successo consecutivo per i ragazzi di Tedino, che salgono al sesto posto della classifica, cancellando di fatto l’inizio di campionato estremamente difficile per i biancorossi. Sono loro il terzo ed ultimo volto sorridente di questo weekend di Serie C.

