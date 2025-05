Pongracic: “Per la Fiorentina ho rifiutato il Rennes, non ero convinto di andare in Francia”

11/05/2025 | 13:57:25

Intervistato da Flashscore, il difensore della Fiorentina Pongracic ha raccontato alcuni dettagli riguardo al suo trasferimento a Firenze. Per l’ex Lecce c’è stata la possibilità di vestire la maglia dei francesi del Rennes: “Non ero sicuro del trasferimento al Rennes, anche se è un club grande e ambizioso che ha creato e venduto molti buoni giocatori. Avevo ancora molto tempo a disposizione in quella sessione di mercato, circa un mese e mezzo, e il Rennes era il più concreto. Ma non ero sicuro che fosse una buona scelta, ho aspettato, e negli ultimi momenti si è aperta la via della Fiorentina, che mi si addiceva molto di più”.

FOTO: Instagram Pongracic