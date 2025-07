Pongracic: “Ho lavorato sodo per arrivare alla Fiorentina. Odio perdere”

28/07/2025 | 16:50:27

Il difensore della Fiorentina Martin Pongracic ha parlato ai canali ufficiali viola: “Cosa odio del calcio? Perdere. Questa è la prima risposta che mi viene in mente quando penso a cosa odio del mondo del calcio. Il mio momento preferito è la vittoria ottenuta contro la Juventus per 3-0 in casa. Sappiamo quanto è importante per i nostri tifosi quella gara, ma lo è anche per noi perché giocare con la Juve è sempre difficile. È come un derby. Oltre a quello ricordo con gioia anche il 3-0 con cui battemmo l’Inter, sempre in casa. Infine c’è sicuramente il momento della firma del contratto. Ho lavorato sodo per raggiungere quel momento e sono stato contento di arrivare alla Fiorentina. Tra questi tre, se devo sceglierne uno, dico il 3-0 alla Juve”.

Foto: Instagram Fiorentina