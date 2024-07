Pongracic è al Viola Park. A breve l’annuncio ufficiale della Fiorentina

Marin Pongracic è arrivato al Voola Park dopo le visite mediche di questa mattina. Il goocatore si appresta a firmare con la Fiorentina. Una trattativa di cui vi abbiamo raccontato tutte le fasi nei giorni scorsi, Il giocatorte, ex Lecce, è pronto per mettere le ultime firme sul contratto prima di diventare un calciatore a tutti gli effetti della Fiorentina. Come da foto postate dal club. si è incontrato anche con Palladino. L’annuncio è atteso a breve.

Foto: twitter Fiorentina