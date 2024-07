Pongracic come Valentini: contropiede e sorpasso Fiorentina (in poche ore)

Nicolas Valentini e la Roma: lo hanno raccontato per 10 giorni, eppure anche i muri sapevano che non sarebbe stata una necessità. Anche perché la Roma ha bisogno di completare il mosaico in altri ruoli, esterno offensivo e attaccante in testa. La verità è soltanto una: la Fiorentina aveva necessità e ha fatto tutto in 24 ore, dal forte inserimento (che ha sbaragliato la concorrenza) svelato mercoledì scorso alla chiusura del giorno dopo. Poi abbiamo notato una cosa simpatica: quelli che lo avevano mandato alla Roma per 10 giorni, in 36 ore hanno fatto otto lanci su Valentini alla Fiorentina. Troppa tardi. Adesso si tratta di capire se sarà possibile anticipare entro fine agosto il suo arrivo in Italia previsto – almeno oggi – per la prossima sessione invernale. L’aspetto davvero paradossale, dovremmo dire clamoroso, è che quasi una settimana dopo si è ripetuta la stessa cosa con Pongracic, sempre la Fiorentina protagonista. Fino a domenica scorsa sembrava tutto fatto tra Lecce e Rennes, al punto che erano state convocate le visite proprio in queste ore. Sembrava. E poi? L’inserimento forte e sorprendente della Fiorentina svelato nella serata di lunedì, già un indizio importante sulla scelta di Pongracic. E ieri il sorpasso definitivo, mentre stavano per essere definiti i dettagli per la cessione di Milenkovic al Nottingham Forest. La cifra per l’ex Lecce sarà quella che aveva stanziato il Rennes, 15 milioni, nelle prossime ore le visite. Valentini e Pongracic sulla stessa barca: niente Roma e neanche Rennes, la Fiorentina più veloce della luce in poche ore

Foto: sito ufficiale Lecce