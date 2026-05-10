Pongracic: “Ci siamo tolti un peso dal cuore. E’ stato un anno durissimo”

10/05/2026 | 18:23:18

Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la salvezza acquisita.

Queste le sue parole: “Siamo felici di essere riusciti a salvarci. Durante l’anno ci sono stati momenti in cui non riuscivamo ad uscire. Grazie ai compagni e allo staff che ha lavorato tanto. Noi capiamo la rabbia e la delusione dei tifosi, ce l’abbiamo anche noi. Dopo un inizio scarso ce l’abbiamo messa tutta, abbiamo lottato per questo e ora ci siamo tolti un peso dal cuore. Nel futuro daremo di più, bravi comunque noi a centrare la salvezza”.

Si sente un punto fermo del futuro? “Io cerco sempre di dare il massimo, dentro e fuori dal campo. Alla mia età il mister si aspetta che sia un leader, io sto lavorando per esserlo”.

Come ha preso i fischi? “Fa male, nessuno vuole uscire sotto i fischi, ma li capiamo perché questa Fiorentina non può essere laggiù. Non è la prima volta che prendiamo fischi o insulti, come ci hanno anche sostenuto”.

Ora che siete salvi giocherete con più leggerezza? “La fiducia e la leggerezza sono le cose che più ci sono mancate quest’anno. Pure adesso, in queste ultime gare, dovevamo avere più coraggio. Abbiamo fatto un capolavoro ad uscire dalla difficoltà e vogliamo mostrare di cosa siamo capaci in queste ultime due partite”.

Foto: Instagram Fiorentina