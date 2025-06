Pongracic: “A Firenze stagione positiva. Futuro? Ho un contratto, mi vedo in viola”

07/06/2025 | 14:00:49

Il difensore della Fiorentina, Marin Pongracic ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale della Croazia. Le sue parole sulla stagione in maglia viola e sul suo futuro: “Credo che la stagione della Fiorentina sia stata positiva, con 65 punti ottenuti. Le squadre più in alto di noi avevano molti punti e non è stato facile. C’è grande qualità nelle prime nove, possiamo essere soddisfatti. Ci dispiace non essere arrivati in finale di Conference League. Futuro? Ho un contratto, sono molto contento, mi vedo ancora a Firenze, abbiamo grandi ambizioni e possibilità”.

Foto: sito Fiorentina