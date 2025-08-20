Polyssia, Hutsuliak: “Fiorentina club storico, ma ce la giocheremo”

20/08/2025 | 19:34:23

Oleksii Hutsuliak, centrocampista del Polissya, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina: “La Fiorentina è una squadra con una grande storia e uno stile di gioco molto propositivo. Non sarà una partita facile, ma io cerco sempre di concentrarmi prima di tutto su me stesso. Gosens? So che potremmo incrociarci spesso, ma non è qualcosa su cui focalizzo la mia attenzione. Mi sto preparando al meglio, lavorando su ciò che posso fare per contribuire alla prestazione della squadra. Se riuscirò a dare tutto, possiamo giocarci le nostre carte fino alla fine”.

FOTO: Sito Ucraina