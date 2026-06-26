Polveriera Uruguay, squadra contro Bielsa. Il gruppo chiede un gioco diverso, il tecnico non arretra

26/06/2026 | 16:18:53

Il clima è sempre più teso in casa Uruguay, come riportano fonti spagnole. Sono ore roventi e si registra una netta spaccatura tra club e Bielsa, con Fede Valverde e numerosi compagni avrebbero avuto un confronto con l’allenatore per lamentarsi della tattica e dei metodi di allenamento. I giocatori avrebbero chiesto al tecnico di giocare con un blocco basso contro la Spagna. L’allenatore ha risposto con un lungo discorso di quasi un’ora, senza alzare gli occhi dal pavimento, ha accusato la squadra di aver cercato di farlo esonerare per due volte e ha confermato che contro la Spagna non si cambierà approccio. Nel girone H, l’Uruguay è al momento secondo con due punti, dietro la Spagna contro la quale giocherà nell’ultimo turno del gruppo.

Foto: Instagram Uruguay