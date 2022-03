Polveriera Manchester United: la dirigenza di affida al DT Fletcher

Continua il periodo poco convincente del Manchester United, che oltre ai risultati sul campo fa i conti con uno spogliatoio che ha più le sembianze di una polveriera. Si pensi alle parole di diverse bandiere del passato come Neville e Keane, rimasti esterrefatti dopo la prestazione negativa nel derby contro il City. La sensazione è che lo United sia un insieme di tante individualità che faticano a integrarsi l’una con l’altra. È emblematico il caso di Ronaldo, mai pienamente dentro gli schemi della squadra, soprattutto dall’arrivo di Rangnick, e addirittura partito per il Portogallo a poche ore dal derby. Così, a pochi giorni dalla gara di ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atletico Madrid, stando a quanto riportato dal The Sun, il club avrebbe incaricato Darren Fletcher, attuale direttore tecnico dei Red Devils dopo aver giocato per anni ad Old Trafford, di fare da mediatore per calmare le acque e arrivare a fine stagione nel modo più indolore possibile.

Foto: Twitter Manchester United