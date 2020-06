Polonia, tifoso noleggia una gru per assistere alla partita della sua squadra

Il calcio ai tempi del Coronavirus non conosce limiti. Soprattutto per quanto riguarda la fantasia dei tifosi, impossibilitati ad assistere alle partite negli stadi. Ma in Polonia c’è qualcuno che ha trovato la soluzione per aggirare il problema: un tifoso del Slask Wroclaw, infatti, ha noleggiato una gru per poter vedere dal vivo la partita della sua squadra del cuore. Un gesto immortalato dalla seguente foto che sta facendo il giro del web.

Polonya ekibi Slask Wroclaw fanatik bir taraftarı, takımının seyircisiz maçını izlemek için vinç kiraladı. 😂😎 pic.twitter.com/SeyKl8hNZN — Transfer Merkezi ™ (@TransferMerkez) June 11, 2020

Foto: Twitter @TransferMerkez