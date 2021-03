Polonia, Klich positivo al Covid. Ansia per Samp e Juve

La Polonia ha registrato un caso di positività al coronavirus a poche ore dalla gara contro l’Ungheria valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar2022. Si tratta di Mateusz Klich del Leeds, ma la sua positività mette in ansia sia la Sampdoria che la Juventus per la presenza di Bartosz Bereszynski e Wojciech Szczesny.

Reprezentacja Polski otrzymała rano wyniki badania na obecność SARS-Cov-2.

Niestety w przypadku Mateusza @Cli5hy wynik jest pozytywny. Zawodnik czuje się dobrze i nie wykazuje objawów choroby, ale jego wyjazd do Budapesztu jest wykluczony.

Test został już dziś powtórzony. pic.twitter.com/KmX3zE6UUd — PZPN (@pzpn_pl) March 24, 2021





Foto: Twitter Leeds