Polonia-Italia, le ultime sulle probabili formazioni

Trasferta a Danzica domani per l’Italia di Roberto Mancini, che affronterà la Polonia per la partita di Nations League. Calcio d’inizio alle 20.45.

Diversi cambi rispetto alla partita con la Moldova. Dubbio in difesa, con Chiellini da valutare: Acerbi e Ogbonna i possibili sostituti. In avanti ballottaggio tra El Shaarawy e Kean. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo domani.

Polonia (4-4-2): Fabianski; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Milik, Lewandowski.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, El Shaarawy.

Foto: Twitter Nazionale