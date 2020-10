Polonia-Italia 0-0. Meglio gli azzurri, due punti persi

Finisce 0-0 il match di Nations League tra la Polonia e l’Italia. Entrambe le formazioni hanno avuto le loro occasioni per sbloccare l’incontro, ma nessuno è riuscito a battere il portiere avversario. Meglio gli Azzurri che hanno ripetutamente cercato la via del gol senza trovare la zampata giusta. La squadra di Mancini ha giocato sempre all’attacco peccando di cattiveria sotto porta. Particolarmente positive la prestazioni di Barella e Kean, subentrato nella ripresa. L’Italia sale a quota 5 in classifica.

Foto: Twitter Vivo Azzurro