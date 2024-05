Polonia, i preconvocati del ct Probierz: ci sono Szczesny e Kiwior

Il ct della Polonia Micheal Probierz ha presentato l’elenco dei preconvocati dalla nazionale polacca in vista del ritiro di Giugno, ultima fase preparatoria in vista degli Europei, il cui inizio è previsto per il 14 giugno. Sono ben dieci i giocatori che militano nel nostro campionato di calcio convocati dal ct,: sono presenti inoltre anche Kiwior, vecchia conoscenza del nostro campionato dal momento che ha vestito la maglia dello Spezia e Krzysztof Piatek ex Genoa e Milan. Da questo elenco dovranno poi essere selezionati un massimo di 26 calciatori.

Portieri: Wojciech Szczesny (Juventus), Marcin Bulka (Nizza), Lukasz Skorupski (Bologna) e Oliwier Zych (Puszcza Niepolomice)

Difensori: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Empoli), Pawel Bochniewicz (Heerenveen), Pawel Dawidowicz (Verona), Jakub Kiwior (Arsenal), Timoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Bartosz Salamon (Lech Poznan) e Sebastian Walukiewicz (Empoli)

Centrocampisti: Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Moder (Brighton), Jakub Piotrowski (Ludogorets), Taras Romanczuk (Jagiellonia), Bartosz Slisz (Atlanta United), Damian Szymanski (AEK), Sebastian Szymanski (Fenerbahce), Michal Skoras (Bruges), Kacper Urbanski (Bologna), Nicola Zalewski (Roma) e Piotr Zielinski (Napoli).

Attaccanti: Adam Buksa (Antalyaspor), Robert Lewandowski (Barcellona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Istanbul Basaksehir) e Karol Swiderski (Verona).

Foto: instagram Szczesny