Polonia: i convocati per la Nations League. Presenti Zielinski, Grabara e Zalewski
18/09/2026 | 14:30:45
La Polonia del CT Jan Urban ha diramato la lista dei convocati per le sfide di Nations League contro Bosnia, Svezia e Romania. Nella lista figurano tre giocatori della Serie A, oltre al capitano e massimo goleador Robert Lewandowski.
La lista completa:
Portieri:
Bułka / Grabara / Kochalski
Difensori:
Bednarek / Cash / Kędziora / Kiwior / Mońka / Potulski / Puchacz / Wiśniewski / Wojtuszek
Centrocampisti:
Frankowski / Kamiński / Nowak / Rózga / Skóraś / Slisz / S. Szymański / K. Urbański / Zalewski / Zieliński
Attaccanti:
Benedyczak / Lewandowski / Świderski / Żukowski
Foto: Instagram Zielinski