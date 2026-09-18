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Polonia: i convocati per la Nations League. Presenti Zielinski, Grabara e Zalewski

18/09/2026 | 14:30:45

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La Polonia del CT Jan Urban ha diramato la lista dei convocati per le sfide di Nations League contro Bosnia, Svezia e Romania. Nella lista figurano tre giocatori della Serie A, oltre al capitano e massimo goleador Robert Lewandowski.

La lista completa:

Portieri:
Bułka / Grabara / Kochalski

Difensori:
Bednarek / Cash / Kędziora / Kiwior / Mońka / Potulski / Puchacz / Wiśniewski / Wojtuszek

Centrocampisti:
Frankowski / Kamiński / Nowak / Rózga / Skóraś / Slisz / S. Szymański / K. Urbański / Zalewski / Zieliński

Attaccanti:
Benedyczak / Lewandowski / Świderski / Żukowski

Foto: Instagram Zielinski