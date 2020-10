Polonia, Glik-Walukiewicz sono un muro. Ok anche gli altri “italiani”

Positive le prestazioni degli italiani utilizzati dal tecnico della Polonia Jerzy Brzeczek. Il ct ha posizionato Walukiewicz fianco di Glik e Bereszynski sulla corsia sinistra. Considerando la giovane età del centrale del Cagliari, classe 2000, si può dire che sia stato tra i migliori in campo (e non solo) dei suoi. Bene lo stopper del Benevento, mentre il terzino della Sampdoria è ricorso agli straordinari per contenere prima Chiesa e poi Kean. Da ricordare che la Polonia ha fatto a meno di Reca e Piatek. Pochi minuti per Milik e Linetty che non hanno influito, ma il centravanti si è battuto al fianco di Lewandowsky.

Foto: footballpoland