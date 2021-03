Polonia e Bayern in ansia per Lewandowski: sostituito e ghiaccio sul ginocchio

La Polonia e il Bayern Monaco sono in apprensione per Robert Lewandowski. L’attaccante è uscito anzi tempo dalla gara con Andorra per una botta al ginocchio, sul quale ha applicato una fasciatura e del ghiaccio a fine partita. Come riporta FootMercato, il tecnico Paulo Sousa ha confermato in conferenza stampa che la sostituzione è stata effettuata a scopo precauzionale, ma le condizioni del polacco vanno valutate, visto che al rientro c’è la gara con il PSG di Champions.

Per la cronaca, anche questa sera Lewandowski è stato decisivo, realizzando una doppietta nella vittoria per 3-0 sull’Andorra da parte della Polonia.

Foto: Twitter FIFA