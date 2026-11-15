Polonia, Cash lascia il ritiro della Nazionale: commozione cerebrale dopo la sfida con la Romania
15/11/2026 | 12:52:12
Matty Cash difensore della Polonia non prenderà parte parte alla prossima gara contro la Svezia lo fa sapere la nazionale con un comunicato: “A causa della commozione cerebrale, Matty Cash lascia il raduno in corso della nazionale polacca. Il difensore ha subito l’infortunio durante la partita di sabato contro la Romania a Bucarest e non potrà partecipare all’incontro di martedì contro la Svezia”.
Foto: x Polonia