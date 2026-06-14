Polito: “La sfida che ci attende nella prossima stagione sarà ancora più complessa e impegnativa”

14/06/2026 | 10:42:36

Ciro Polito, dopo il rinovo con il Catanzaro, ha voluto ringraziare la società e caricato l’ambiente per nuove sfide: “Desidero ringraziare il presidente Floriano Noto e tutta la famiglia per la fiducia che hanno voluto rinnovarmi e per la volontà condivisa di proseguire insieme un percorso che, negli ultimi anni, ci ha regalato grandi soddisfazioni.

La sfida che ci attende nella prossima stagione sarà ancora più complessa e impegnativa, ma saremo pronti ad affrontarla con la determinazione, la passione e il senso di responsabilità che hanno sempre contraddistinto il nostro lavoro. In questi anni ho sempre messo il Catanzaro al primo posto. Per questo motivo, dopo una settimana di riflessione, ho ritenuto giusto sedermi attorno a un tavolo con i vertici societari per confrontarci serenamente e smaltire le tensioni accumulate in un finale di stagione tanto esaltante sotto il profilo sportivo quanto inevitabilmente logorante dal punto di vista umano e professionale.

Il confronto è stato franco, costruttivo e animato dalla comune volontà di continuare a costruire qualcosa di importante per questa città e per questi colori. Da qui ripartiamo con ancora maggiore convinzione, consapevoli del lavoro che ci aspetta e dell’entusiasmo che circonda il Catanzaro.

Un ringraziamento speciale voglio rivolgerlo ai nostri tifosi. In questi giorni ho ricevuto tantissimi messaggi di affetto e di stima, sia attraverso i social network sia personalmente. L’entusiasmo e la vicinanza che hanno manifestato nei confronti di questa scelta rappresentano per me un motivo di orgoglio e una responsabilità ancora più grande. A loro prometto il massimo impegno, perché il Catanzaro merita di continuare a sognare e a crescere, tutti insieme”.

Foto: YouTube Catanzaro